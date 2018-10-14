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Suudi borsasında Kaşıkçı depremi: Yüzde 7 kayıp yaşadı

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti, Suudi Arabistan borsalarında deprem etkisi yaptı. Borsa yüzde 7'lik bir düşüşle adeta çakıldı.

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Suudi borsasında Kaşıkçı depremi: Yüzde 7 kayıp yaşadı

Suudi borsadaki yüzde 7'lik düşüş ABD Başkanı Trump'ın Riyad’ı hedef alan "Kaşıkçı'ya yönelik iddiaların doğru çıkması halinde bunun ağır bir cezası olur" açıklaması ardından yaşandı.

Suudi Arabistan'a yönelik uluslararsı tepkilerin giderek artması da nedenlerden biri olarak gösteriliyor. 

Yatırımcılar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından sonra uluslararası toplumla ilişkilerin kötüleşmesinden endişe ediyor. 

Özellikle petrol borsasında büyük düşüş gözlendi. 

Bölgenin en büyük petrokimya üreticisi Suudi Basic Industries'in hisseleri yüzde 7,9 değer kaybetti.

Bölgedeki yatırımcılar Kaşıkçı olayının yabancı yatırımı engelleyebileceğini düşünüyor. 

Kaynak: TRT Haber

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