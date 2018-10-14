Faslı kadın kurduğu dernekle kanser hastalarına umut oldu

72 yaşındaki Hatice Ayad al-Qorti, 2009 yılında eşini kanserden kaybetti.

Hatice, kanser hastası birçok kişinin tedavi olmak için hastanelere gitmekte zorlandığını, gitseler bile barınacak yer ücretlerinin yüksek olması sebebiyle tedaviyi bırakmak zorunda kaldığını fark etti.

Jannat Derneğini kurdu

Evini kanser hastaları için barınak haline getiren Hatice, bir süre sonra hastalara yardım için Jannat Derneğini kurdu.

Dernek, hastalar ve aileleri için ücretsiz konaklama, başkent Rabat’ta yer alan onkoloji merkezine ücretsiz ulaşım ve bu kişilerin kaldığı süre boyunca ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladı.

Hatice, kendi evinde 15 hasta kadını misafir ederken, 15 kadın için ise bir apartman dairesi kiraladı.

Evinde misafir ettiği hastalardan Hassania Khayati, Eylül 2017’den beri Jannat Derneğininin evinde kalıyor ve meme kanseri tedavisi görüyor.

Ksar Kebir ise Fas’ın kuzeyinde yaşıyor. Rabat’ta yanında kalabileceği herhangi bir yakını olmayan Kebir'in tedavi için Rabat'a gitme imkanı da yok.

Eşinden kalan maaşla başladı

Derneğin kurulmasına öncülük eden Hatice, derneği ilk kurduğunda yaptığı hizmetleri, vefat eden eşinden kalan 450 dirhem (47,50 dolar) ile gerçekleştirdi.

Daha sonra önemi anlaşılan barınak, şimdi belediye ve bağışçıların katkıları ile ayda 4 bin dirheme (422 dolar) varan kira bedelini ödeme noktasına ulaşmış durumda.

Resmi verilere göre, Fas'ta kanser vakalarında artış gözleniyor ve her yıl 40 bin yeni kanser hastası kaydı yapılıyor.

Kaynak: Reuters