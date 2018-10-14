İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin İran üzerindeki nihai hedefi rejim değişikliğidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı ekonomik ve psikolojik savaş yürüttüğünü belirtti.

Ruhani, "ABD'nin İran üzerindeki nihai hedefi rejim değişikliğidir. Bu hedefine ulaşmak için ekonomik ve psikolojik savaş başlattı. Bir sonraki merhale ise meşruiyet tartışmaları başlatmak ve rejimi işlevsiz hale getirmektir" dedi.

"ABD'yi yönetenler İran düşmanlığı konusunda birlik olmuş durumdalar"

ABD'deki Donald Trump yönetiminin tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı yürüttüğünü söyleyen Ruhani, "Daha önceki dönemlerde biri düşman olursa diğeri orta yolu takip ederdi. Şu an ABD'yi yönetenler tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı konusunda birlik olmuş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında ikinci yaptırım paketinin uygulamaya girecek olmasının halkı ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Yakın gelecekte durum daha kötü olabilir. Ama uzak gelecekte her şey çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) isimli nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe gireceğini 8 Mayıs 2018’de açıklamıştı.

2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olma çabasına yardım eden herhangi bir ülkenin de güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacağını söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını ifade etmişti.

İran, ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

ABD yönetimi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını engelleyen ekonomik yaptırımların ilk paketini 7 Ağustos’ta uygulamaya başlamıştı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek.

Kaynak: AA