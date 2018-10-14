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Yemen'de koalisyon güçleri bir otobüsü hedef aldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'nin Hudeyde kentinde Husilere yönelik düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

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Yemende koalisyon güçleri bir otobüsü hedef aldı

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre koalisyon güçleri, Hudeyde ilinin Jabal Rass kasabasında Husilere ait kontrol noktasına, sivil bir otobüsün geçişi sırasında hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 8'nin aynı aileden olduğu belirtildi.

Husilere ait Al Massira televizyon kanalı ise, hayatını kaybedenlerin sayısını 17 olarak açıklarken, birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü, sivillerin hedef alınması ile ilgili raporların ciddiye alındığını ve soruşturulacağını aktardı.

Yemen'de iç savaş

Yemen'de 3 yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede temiz suya erişim olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. 

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, saldırı
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