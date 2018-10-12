Yemen'de saldırıya hedef olan çocuklar okula buruk başladı

Sada kentinde küçük bir okulda öğrenim gören öğrenciler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yaralarını hala saramadı.

Saldırıdan kurtulan öğrenciler, okulun kumlu sahasında sabah sporu yapılırken, arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Sınıflara geçtiklerinde ise tahta sıralarda oturan arkadaşlarının aksine, derslerini tekerlekli sandalyede izledi.

50 kişi öldü, 77 kişi yaralandı

Sada'nın Dahyan bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 50 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda ölen çocukların son görüntüleri de yayınlanmıştı.

Yemen'de iç savaş

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Kaynak: AA, Reuters