Yemen’de 40 çocuğun katledildiği saldırıda ABD bombası kullanıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef aldı. Saldırıda, 40 çocuk yaşamını yitirdi.

Amerikan CNN televizyonu, Yemenli gazeteciler ve silah uzmanları ile yaptıkları ortak çalışmanın ardından, saldırıda kullanılan bombanın MK-82 olduğu sonucuna varıldığını duyurdu.

Söz konusu bombanın satışına Başkan Trump’ın onay verdiği açıklandı.

Obama döneminde yasaklanmıştı

Mart 2016 tarihinde yine Suudi Arabistan’ın, Yemen’de bir pazar yerine lazer güdümlü MK-84 Amerikan bombasıyla saldırısında 87, Ekim 2016’da ise cenaze törenine yine aynı tip bomba ile düzenlediği saldırıda 155 kişi can vermişti.

Bunun üzerine lazer güdümlü bombaların Suudi Arabistan’a satışı Obama döneminde insan hakları gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Ancak Mart 2017’de Trump yönetimi bu yasağı kaldırdı ve Suudi Arabistan’a lazer güdümlü bomba sevkiyatı başladı.

Kaynak: TRT Haber