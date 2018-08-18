ABD Başkanı Trump, Brunson’u seçim için kullanıyor

İngiliz Financial Times Gazetesi, Amerikalı terör sanığı Brunson davasıyla ilgili bir makaleyi sütunlarına taşıdı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için yapılan anketlerin, demokratların üstünlük sağlayacağına işaret ettiğinin belirtildiği makalede, Trump'ın bunun önüne geçmek için Brunson'u kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

Makalede görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü'nden Amanda Sloat, “Brunson konusu, Cumhuriyetçilerin tabanındaki Evanjelikler için bir hassasiyet noktası. Çünkü Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir ülkede tutulan Hristiyan bir rahibiniz var. Bu, Mike Pence'in en baştan beri desteklediği bir fikir" diye konuştu.

Demetri Sevastopulo imzalı makalede, Brunsun'un tahliye talebinin dini özgürlük söylemiyle ilgili olmadığı görüşüne yer verildi. Trump'ın gizli niyetinin, Cumhuriyetçiler'in tabanındaki Evanjelikler'den daha fazla oy almak olduğu savunuldu.

Kaynak: AA