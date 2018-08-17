Filistinliler İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasından endişeli

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında Şeyh Yusuf Edis, söz konusu durumun, bölgeyi dini savaşa sürükleyen ihlallerle mücadele için ciddi bir duruş gerektirdiğini belirtti.

Edis, İsrail'in Aksa'yı kapatmayı tekrarlamasının "Mescid-i Aksa'yı bölme ve onda tam bir kontrol sağlamasının yolunu açacağı" uyarısında bulunarak, Filistinlilere işgalcilerin ihlallerini durdurmak ve olayların büyümesini engellemek için Aksa'ya gitmeleri ve orada nöbet tutmaları çağrısı yaptı.

İsrail polisi, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatmıştı.

İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa’nın Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda eda etmiş ancak, yatsı namazını yine bu kapıda kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.

Kaynak: AA