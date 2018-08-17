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İsrail polisinden Mescid-i Aksa kapısındaki Filistinlilere müdahale

İkindi namazının ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, Harem-i Şerif'in Esbat (Aslanlı) kapısında toplanan Filistinli göstericileri dağıttı.

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İsrail polisinden Mescid-i Aksa kapısındaki Filistinlilere müdahale

Yatsı namazını Esbat kapısında kılmak isteyen Filistinli göstericiler, İsrail polisince engellendi. Göstericileri dağıtan polis, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde ses bombaları kullandı.

Polis, Esbat kapısında, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni ve Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani ile beraber sadece birkaç kişinin namaz kılmasına izin verdi.

Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde gerginlik sürüyor. 

Kaynak: AA

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