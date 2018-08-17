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Tacikistan ve Özbekistan'dan ortak tatbikat

Tacikistan ve Özbekistan sınır muhafızları, Afganistan'dan yasadışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesine ilişkin ortak bir tatbikat yaptı.

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Tacikistan ve Özbekistandan ortak tatbikat

Tacikistan Sınır Muhafızları Birliği Basın Sözcüsü Muhammad Ulughocayev, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan sınırlarının kesiştiği Şartuz ilçesinde, iki ülke sınır muhafızlarının ilk defa düzenlediği "Ceyhun-2018" askeri taktik ortak eğitim tatbikatında, yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelerin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi temasının işlendiğini belirtti.

Özbekistan ve Tacikistan sınır koruma birliklerinin ilk defa düzenledikleri ortak tatbikatın, bu hafta başında 12 polisin ölümüne neden olan, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban militanlarınca düzenlenen saldırının ardından yapılması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tacikistan, özbekistan, Afganistan
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