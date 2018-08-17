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Avrupa Birliği yaz saati uygulamasını tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kıta genelinde benimsenen yaz saati uygulaması hakkında 4,6 milyon kişinin görüşüne başvurdu.

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Avrupa Birliği yaz saati uygulamasını tartışıyor

Avrupa Parlamentosu'nun isteği üzerine 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde kamuoyunun yaz saati uygulamasına ilişkin görüşlerinin toplandığı ankete 4,6 milyon kişi katıldı.

Ankette katılımcılara, yaz saati uygulamasının sonlandırılmasından mı yoksa sürdürülmesinden mi yana oldukları soruldu.

Sonuçların, Komisyon tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, gelecek haftalarda konuya ilişkin bir rapor yayımlanacağı belirtildi.

AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

Finlandiya, Almanya ve Letonya başta olmak üzere bazı üye ülkeler yaz saati uygulamasının, gün ışığından daha fazla yararlanılmasına çok fazla katkı sağlamadığını, insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yarattığı gerekçesiyle kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yaz saati, AB, anket
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