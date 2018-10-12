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Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin güçlü bir yöneticiye ve sisteme sahip olmasının kendi çıkarlarına olduğunu söyledi.

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Macaristan Başbakanı Orbandan Türkiye açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Ekim'de Macaristan'a yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi.

Macaristan'ın da yer aldığı Orta Avrupa bölgesinde tarihte olduğu gibi bugün de Berlin, Moskova ve İstanbul'un etkili olduğunu kaydeden Orban, bu yüzden söz konusu üç ülkeyle Macaristan'ın iyi ilişkilere sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Halihazırda Türkiye'de 4 milyon mültecinin yaşadığını, Türkiye'nin söz konusu mültecilere geçiş izni verdiği takdirde büyük çoğunluğunun birkaç gün içinde Sırbistan-Macaristan sınırına varacağına dikkati çeken Orban, Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye'nin izlediği politikayla doğrudan alakalı olduğunu belirtti.

Orban, "Türkiye'nin güçlü bir yöneticiye ve sisteme sahip olması çıkarımıza" dedi.

Orban, Macaristan'ın, Batı Avrupa ülkelerinin demokrasi konusunda diğer ülkelere ders vermesini tasvip etmediğini, bu konuda öncü sayılan ABD'nin de bu davranışının herhangi bir sonuç vermediğini fark ettiğini söyledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Macaristan
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