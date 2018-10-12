Hastanedeki cevapsız arama krizinin arkasından kertenkele çıktı

ABD Hawaii'deki bir hastanede gerçekleşen sıra dışı olayın altından bir gecko kertenkelesi çıktı.

Bir hastaneye giren gecko kertenkelesi, hastanenin dokunmatik ekranlı telefonunun üstüne çıkarak birçok kişinin defalarca aranmasına yol açtı.

Olay, deniz memelileri veterineri Claire Simeone'nin, Hawaii'de bir acil durum veterinerlik hizmeti veren Ke Kai Ola Hastanesinden defalarca çağrı alması üzerine ortaya çıktı.

Birçok kişiye defalarca arama yaptı

Simeone, çağrı aldığında öğle yemeğindeydi. Cevapladığı 9 çağrının tamamında karşı taraftan cevap alamadı.

Simeone, çağrı gelen tek kişi değildi. Birçok kişi de durmaksızın çağrı aldıkları için hastaneyi aramaya başlamıştı.

Daha sonra dokunmatik ekranlı bir telefonun üstünde bulunan sevimli gecko kertenkelesi, her şeye açıklık getirilmesine yardımcı oldu.

Arama kayıtlarına bakıldığında gecko kertenkelesinin kişi listesindeki kişileri küçük ayaklarıyla 15’ten fazla aradığı ortaya çıktı.

Kaynak: AP