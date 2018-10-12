Endonezya'daki afet "yüzen cami"yi yıkamadı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden en çok etkilenen kent Palu oldu.

Şehirde afet nedeniyle çok sayıda kişi hayatı kaybetti, özellikle denize yakın yerlerdeki binalar yerle bir oldu.

Orta Sulawesi Bölgesi Jalan Cumi Cumi Caddesi'nde deniz kenarında beton payandalar üzerine inşa edilen ve bundan dolayı "yüzen cami" olarak adlandırılan Erkam Bab El Rahman Camii ise şiddetli deprem ve tsunamiye rağmen ayakta kalmayı başardı.

Yaşanan afette, payandaları çökmesine rağmen yıkılmayarak su üzerinde kalan cami, ilgi odağı haline geldi.

Bölgeye gelenler mevcut konumuyla "yüzen cami" adının karşılığını veren ibadethanenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Camiyi görmeye gelenlerden Naryo Yatemo, "Caminin temeli çok sağlam değildi bundan dolayı çöktü. Tsunami camiyi yıkamadı ama denize doğru sürükledi" dedi.

Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

