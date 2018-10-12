Michael kasırgasının yarattığı yıkım havadan görüntülendi

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve dün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Elektrik şirketi Duke Energy, Michael kasırgasının ardından Florida sahil şeridindeki yıkımın video ve fotoğraflarını yayınladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin kuzeydoğusunun tropik kasırganın etkisi altında olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Virginia ile Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde ani su baskınları tehlikesi uyarısı yapıldı.

1992'den bu yana en şiddetli kasırga

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew kasırgasından sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael kasırgası Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters, AA