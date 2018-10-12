Bulgaristan’daki Pargalı İbrahim Paşa Camii restore ediliyor

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Pargalı İbrahim Paşa tarafından 1535 yılında Razgrad ilinde inşasına başlanan ancak İbrahim Paşa'nın vefatı üzerine inşaatı duran Pargali İbrahim Paşa Camii, 1616 yılında Mahmut Paşa döneminde tamamlandı.

Balkanlar'ın en büyük camilerinden olan İbrahim Paşa Camisi'nin lale motifi süslü minaresi ve taş oymacılığı, Türk mimarisinin en güzide örneklerinden olarak biliniyor.

Uzun yıllardır ibadete kapalı olması nedeniyle harap bir hal alan cami, aynı zamanda UNESCO listesinde yer alıyor.

Cami, 1978'de restorasyon gerekçesiyle ibadete kapatıldı ve bir daha el sürülmedi. Bulgaristan Hükümeti, 40 yıl sonra Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni restore etme kararı aldı.

"Bakanlar Kurulu karar alarak yetki verdi"

Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Razgrad Valisi Günay Hüsmen, Pargalı İbrahim Paşa Camii'ne uzun yıllardır bakım yapılmadığını belirterek, “Cami üzerinde bakımsızlıktan dolayı ağaç çıkmıştı. Ağaçları kesip - içeri su alıyordu- çatısını onardık. Başbakan, Bakanlar Kurulu karar alarak Razgrad Valiliği'ne camiyi onarması için yetki verdi. Ve biz de önümüzdeki hafta ayın 17'sinde onarımı için ihale edeceğiz.” dedi.

“İbadete açılıp açılmayacağına Bulgar Hükümeti karar verecek”

Hüsmen, “Bununla ilgili istenen bir rakam yok. Bütçenin ne kadar olursa olsun bize en uygun fiyat veren şirkete ihaleyi vereceğiz. Pargalı İbrahim Paşa Camimiz 1978 yılından bu yana çalışmıyor. O tarihte tamir için kapatılan camiye hiçbir şey yapılmamış. Müslümanların yoğun yaşadığı bölgemizde, 7 ilçede 200 bine yakın Türk yaşıyor. İbadete açılıp açılmayacağına Bulgar Hükümeti karar verecek. Bizim amacımız bu camiyi restore ederek, koruyup gelecek nesillere bırakmak." diye konuştu.

“İnşallah camimiz onarılıp ibadete açılır”

Razgrat'ta yaşayan soydaşlardan Gürsel Kerimoğlu (57), yıllardır kapalı bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii’nin onarılmasının ve ibadete açılmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Ben çocukluğumdan bu yana bu caminin hep kapalı olduğunu görüyor ve çok üzülüyorum. O zaman bu zaman çok kişi tarafından caminin onarılacağını duyduk ama kimse bir onarım yapmadı. Şimdi ihaleye çıkıp onarılacağı söyleniyor. İnşallah camimiz onarılıp ibadete açılır, minaresinden tekrar ezan sesi yükselir" dedi.

Caminin onarılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Nazife Tezcan (73), "İçine daha önce hiç girmedim. Bugün ilk defa içine girdim. İnşallah en kısa sürede onarılır ve ibadete açılır" dedi.

Birçok yeri hasar görmüş

Razgrad merkezinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii, uzun süre bakımsız kalması nedeniyle dış cephesinde olduğu gibi içinde de birçok yeri hasar görmüş durumda. Cami içinde orijinal kök boyayla boyanmış hat sanatı ile Osmanlı işlemeleri ve Osmanlı tuğrasının hemen giriş kapısının üzerinde olması da dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA