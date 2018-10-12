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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında çökme: 34 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sonrası bir altın madeninde oluşan toprak kaymasında 34 kişi hayatını kaybetti.

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Kongo Demokratik Cumhuriyetinde maden ocağında çökme: 34 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yerel basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin Misisi kentinde bulunan küçük ölçekli altın madeninde aşırı yağışlar sonrası kısmi çökme meydana geldi.Olayda 34 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer olay sırasında maden ocağında çok sayıda madenci bulunduğunu, birçok cesedin halen 70-80 metre derinlikte gömülü olduğunu belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, küçük ölçekli pek çok altın madeni bulunuyor. Genelde yerli fakir halkın çalıştığı bu madenlerde sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor. 

Kaynak: AA

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