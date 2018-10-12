Avustralya'dan Papua Yeni Gine'ye sağlık yardımı

Avustralya Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklamada bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Papua Yeni Gine'de (PNG) çocuk felci başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama çalışmalarına geçen ay duyurdukları 10 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 6 milyon dolarlık daha katkı sağlayacaklarını ifade etti.

İki günlük ziyaret için geldiği PNG'de temaslarına devam eden Payne, Küresel Çocuk Felci Eradikasyon Girişimine (GPEI) yapacakları yardımlarla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) gibi kurumlar aracılığıyla yapılan salgınla mücadeleye destek olacaklarını belirtti.

Çocuk felci ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en etkili yöntemin aşılama olduğunu vurgulayan Payne, "PNG en yakın komşumuzdur. Hem PNG'nin hem de Avustralya'nın sağlık güvenliğini korumak için güçlü bir yanıt gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

PNG'nin Enga eyaletinde 9 aylık bir kız çocuğunun çocuk felcinden hayatını kaybetmesi üzerine başlayan tetkiklerde 10'u 5 yaşından küçük 15 çocukta daha bu hastalığa rastlanmıştı.

Hastalığın son 20 yıl içinde ilk kez can kaybına neden olduğu ülkede toplu aşılama seferberliği başlatan yetkililer, kampanyaya destek olmaları için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA