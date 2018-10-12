Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump yönetimi beni öldürtmek istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin komşu Kolombiya Hükümetinden kendisini öldürmesini istediğini iddia etti.

Maduro, "Beyaz Saray’dan Maduro’nun öldürülmesi emrini verdiler" diyerek, tek bir kılına bile dokunamayacaklarını söyledi.

Maduro, yaptığı suçlamalar için herhangi bir açıklama yapmadı ve kanıt sunmadı.

Beyaz Saray'dan açıklama: Venezuela'daki politikamız değişmedi

Maduro’nun yorumlarından sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden gelen açıklamada, "ABD’nin Venezuela’da barışçıl ve düzenli bir demokrasiye geçilmesi isteği konusundaki politikası değişmedi" ifadeleri kullanıldı.

Neredeyse 2 milyon Venezuelalı, 2015’ten beri artan yiyecek ve ilaç sıkıntısı, hiperenflasyon ve şiddet nedeniyle petrol zengini ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Maduro ise ABD destekli muhalifler tarafından yönetilen bir “ekonomik savaş”ın kurbanı olduğunu iddia ediyor. Washington destekli muhalif liderlerin suikast girişimlerini planladıkları ve şiddetli sokak protestoları yoluyla onu devirmeye çalıştıklarında ısrar ederek, siyasi özgürlükleri sınırlandırmayı reddediyor.

Kaynak: İHA, Reuters