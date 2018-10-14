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THY'den Türk Yıldızları ile THY uçağının tarihi uçuşuna klip

THY, TEKNOFEST İstanbul kapsamında Türk Yıldızları ve THY'nin Boeing 777 uçağının festival alanı üzerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntüleriyle özel bir klip hazırladı.

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İstanbul'da 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havalimanı yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağa eşlik etmişti.

Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan gösteride Türk Hava Yolları'nın (THY)  Boeing 777 uçağına Türk Yıldızları 7 adet NF-5 200 jetiyle eşlik etti.

Türk Hava Yolları sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bu gösteriye ait nefes kesen görüntülerle hazırlanmış bir klip paylaştı. Paylaşımda, "Hiç uçmadığımız gibi uçtuk! Türk Yıldızları ile TENNOFEST İstanbul kapsamında gözyüzünde iz bıraktık." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerin sonunda ise "Cumhuriyetimizin 95. yılında aziz milletimize saygıyla" mesajına yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

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