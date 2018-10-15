Otomobil kullanmayı öğrenen genç kız markete girdi

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. 19 yaşındaki Esra Ayşe Bulut, otomobil kullanmayı öğrenmek için sabah saatlerinde babası Tekin Bulut ile birlikte hafif ticari araca bindi.

Semtin ara sokaklarında babasından sürüş eğitimi alan Bulut, evinin sokağına geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Paniğe kapılan genç kız, fren yerine gaza basınca önce kaldırıma çıktı, sonra da sokaktaki markete girdi. Baba ve kız, dondurma dolabı sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza sonucu genç kız panikle araçtan inerken, babası da direksiyon başına geçerek geri manevra yaptı. Olayda ölen, yaralanan olmadı.

"Allah’tan balkonda çocuklar yoktu"

Kazayı gören Kadir Emelek, "Araba geldi, önce karşı duvara vurdu. Karşıdan dönüp markete girdi. Ben de o esnada balkondaydım. Yaralı yok. Allah'tan balkonda çocuklar yoktu. Çok kötüydü" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA