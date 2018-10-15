Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu

Kaza, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu Osmangazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, yol kenarında araçların geçmesini bekledi. Bir minibüsün geçmesiyle birlikte hareketlenen yaya, kendi bulunduğu şeritte aracın olmadığını düşünerek karşı şeritten gelen araçları kontrol edip yürümeye başladı.

Tam bu sırada yayanın fark etmediği araç sürücüsü, çarpmamak için karşı şeride doğru geçerken, yaya ise bir anda kendini yerde buldu.

Yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA