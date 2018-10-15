  • 16 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu

Dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödüyordu

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu bir caddede yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, üzerine gelen otomobili fark etmeyince bir anda kendini yerde buldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Kaza, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu Osmangazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, yol kenarında araçların geçmesini bekledi. Bir minibüsün geçmesiyle birlikte hareketlenen yaya, kendi bulunduğu şeritte aracın olmadığını düşünerek karşı şeritten gelen araçları kontrol edip yürümeye başladı.

Tam bu sırada yayanın fark etmediği araç sürücüsü, çarpmamak için karşı şeride doğru geçerken, yaya ise bir anda kendini yerde buldu.

Yaralanan yayanın yardımına vatandaşlar koştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: osmangazi caddesi, kaza, dikkatsizlik, Bağcılar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER