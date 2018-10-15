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Doğuda sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

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Doğuda sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 0, Kars'ta 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 10, Erzincan'da 12, Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 23, Kars ve Erzurum'da 21, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hava sıcaklıkları, Doğu Anadolu Bölgesi
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