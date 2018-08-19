TİKA gönüllüleri Senegal'deki faaliyetlerini tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'daki çalışmalarını tamamlayan gönüllü elçiler, Türkiye'ye döndü.

Genç gönüllüler, Senegal'in yakın zamana kadar iç çatışmalarla mücadele eden Casamance bölgesinde bulunan ve geçmişte bulaşıcı olduğuna inanıldığı için dışlanan cüzzamlı insanların yaşadığı Djibelor, Tallum ve Medina Şerif köylerini ziyaret etti.

Gönüllüler, Djibelor köyünde güneş enerjili su pompası kurarak, su problemini giderdi, köylü kadınların ortak işlettiği meyve bahçelerini yabani hayvanlardan korumak amacıyla TİKA'nın yaptırdığı tel örgü çevreleme çalışmalarına katıldı.

Tallum köyünde, okulu duvarı yapım çalışmalarına destek veren gençler, daha sonra Medina Şerif köyüne geçti.

Gönüllüler, köydeki 30 ev ile caminin boyama çalışmalarına katılarak, köylülerin tek gelir kaynağı olan kümeslere malzeme desteğinde bulundu, yeni kümesler inşa etti.

Gönüllüler ayrıca 50 öğrenci için temin edilen okul malzemesini köydeki öğrencilere ve köy revir odası için sağlanan ilaçları da köylülere teslim etti.

Medina Şerif köyüne güneş enerjisiyle çalışan ses sistemi kuruldu ve sistemle okunan ilk ezanın ardından köy halkı ile birlikte namaz kılındı.

Gönüllülerden uygulamalı el feneri yapımı eğitimi

Genç gönüllülerden Muaz Erdem'in beraberinde getirdiği elektronik devrelerle 3 köyde 70 öğrenciye uygulamalı olarak el feneri yapımı gösterildi.

Erdem yaptığı açıklamada, Senegal'de bilim ve teknoloji dersi işlediklerini aktararak, "Ders kapsamında çocuklar kendi basit el fenerlerini yaptı ve sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca ortaokul seviyesindeki öğrencilere güneş enerjisi hakkında uygulamalı eğitim verilerek, bu alanda bilinçlenmeleri sağlandı." dedi.

TİKA gönüllüleri Senegal ekip başkanı Orhan Aydın da 15 kişilik ekibin, ziyaret ettiği tüm köylerde ilgiyle karşılandığını söyledi.

Özellikle köydeki çocukların, ziyaret boyunca gönüllülerin yanından ayrılmadığına dikkati çeken Aydın, "Program, gönüllülerin Senegallilerle aynı havayı solumalarına, ülke şartlarını yerinde gözlemlemelerine, farklı din, dil, ırktan insanlarla birlikte çalışmalarına ve ülkemizde edindikleri bazı değerleri, olguları, sorumlulukları sorgulamalarına vesile oldu." diye konuştu.

Gönüllü ekibi, başkent Dakar yakınlarında bulunan ve sömürgecilik döneminde köle ticareti yapılan Goree Adasını da ziyaret etti.

Kaynak: AA