  • 19 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.02
    EURO 6.924
  • BIST 88734.76
    ALTIN 229.261
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bolu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Boluda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-750 karayolundan İstanbul istikametine seyreden Halil Özkan'ın kullandığı kamyon ile Gerede Yazıköy mevkisinde kontrolsüz kavşaktan İstanbul istikametine girmeye çalıştığı belirtilen Mevlüt Topaloğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Şener Topaloğlu idaresindeki  kamyonete çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mevlüt Topaloğlu ile aynı araçta bulunan Elif Asel, Yusuf, Kezban ve Murat Topaloğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan, kamyon ve kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER