Bolu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-750 karayolundan İstanbul istikametine seyreden Halil Özkan'ın kullandığı kamyon ile Gerede Yazıköy mevkisinde kontrolsüz kavşaktan İstanbul istikametine girmeye çalıştığı belirtilen Mevlüt Topaloğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Şener Topaloğlu idaresindeki kamyonete çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mevlüt Topaloğlu ile aynı araçta bulunan Elif Asel, Yusuf, Kezban ve Murat Topaloğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan, kamyon ve kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA