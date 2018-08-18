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Erzincan'da askeri gazinonun ek hizmet binasında yangın

Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığına bağlı bir askeri gazinonun ek hizmet binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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Erzincanda askeri gazinonun ek hizmet binasında yangın

Alınan bilgiye göre, Erzincan Kırklar Tepesi mevkisindeki askeri gazinonun ek hizmet binasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, askerlerin müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bunun üzerine olay yerine Erzincan Belediyesi ve 3. Ordu Komutanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulanslar sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Olay yerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış sebebinin ise araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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