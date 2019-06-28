Türk Hava Yolları, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı.

Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı.



İyi ki varsın Eren!



Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...#TürkHavaYolları pic.twitter.com/Cpw5tWJER1 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) 28 Haziran 2019

Bu paylaşım, sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Kaynak: TRT Haber