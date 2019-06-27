Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner", İstanbul Havalimanı'na geldi.

THY'den yapılan açıklamada, filonun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yapılan ankete katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm misafirlere teşekkür edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'Maçka' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.

"AdıErenOlsun" etiketine yoğun ilgi

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için önceki gün Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket düzenlemişti.

Hava yolunun Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek, "rüya uçak" olarak tabir edilen uçağın ismi için "Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadeleri yer verilirken seçenekler arasında, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma." yer almıştı.

THY filosundaki ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış, etikete kısa sürede çok sayıda kişi destek vermişti.

Kaynak: AA