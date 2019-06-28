Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından video paylaşma sitesi YouTube kanalı ile ilgili iletiyi retweet etti.

İletide, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor.



Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. https://t.co/EMIs8VuP74 pic.twitter.com/ndd1Vqyy7N — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 28, 2019

Kaynak: TRT Haber