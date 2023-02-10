Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den yurt içi uçuşlarda iade ve değişiklik imkanı
[Fotograf: AA]
Türk Hava Yolları, 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarla ilgili ücretsiz bilet değişikliği ve iade işlemi yapılabileceğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:
"9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."
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