Adıyaman'dan kalkan ve içinde çocukların da bulunduğu 46 yaralıyı taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığına iniş yaptı.

Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan indirilerek ambulanslara alınan yaralılar, İzmir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.