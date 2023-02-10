Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
88 saat sonra mucize: İki kardeş enkazdan çıkarıldı
[Fotograf: AA]
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kardeş, depremden 88 saat sonra kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Adıyaman merkezde bulunan Yeni Mahalle'de 6 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.
AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında Batman Havalimanı İtfaiye Birimi, enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Zincirkıran ile 14 yaşındaki kardeşi Kadir Zincirkıran'a ulaştı.
Ekiplerin sağ çıkardığı kardeşler, tekbirler eşliğinde sedyelere alınarak ambulanslara taşındı.
Zincirkıran kardeşler, ambulanslardaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Adıyaman Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş
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