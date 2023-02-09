Erzurum’dan Hatay’a giden AFAD ekibi, yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan bir kişinin hayatta olduğunu belirledi.

6 katlı apartmanın 3’üncü katında, isminin Yavuz Türkmen olduğu öğrenilen çocuğa ulaşan ekipler çalışma başlattı.

12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla birlikte enkazdan çıkarıldı.

Sedyeye alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmek isteyen AFAD görevlisinin 'Aslan yavrum be', 'Sana kurban olayım' sözleri yürekleri ısıttı.

Yavuz, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

92. saatte el sallayarak çıktı...

Depremden 92 saat sonra anne ve kızı, enkazdan sağ çıkarıldı...

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 65 yaşındaki kanser hastası anne Hatice ve 33 yaşındaki kızı Mihriban Sultan Özçelebi ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri anne ve kızın bulunmasını tekbir getirerek ve sevinçle karşıladı.

Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı.

92. saatte mucize kurtuluş.



Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/MAT8lwKpFb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2023

Eşi ve kızı enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Özçelebi, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Mutlu olduğunu söyleyen Özçelebi, "Allah devlete, millete zeval vermesin, düşmanlarımızı sevindirmesin. Devletimizi dünyada en yüce devlet eylesin" dedi.

95. saatte mucize kurtuluş

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında 65 yaşındaki bir kadın enkaz altından 95 saat sonra sağ çıkarıldı. Kadının neredeyse 4. gün kurtarılması ekipler için de sevinç kaynağı oldu.

95. saatte mucize kurtuluş.



Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında 95 saat sonra 65 yaşındaki bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/pSodXe4OIK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

10 günlük bebek 90 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

Yeri kamera ile tespit edildi: 91. saatte kurtuldu

Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

Deprem bölgesine Samsun ve İzmir'den giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir'den itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla enkaz altında kalan 26 yaşındaki Murat Baloğlu'nun yeri kamera ile tespit edildi.

Yürütülen çalışmanın ardından ekiplerin enkazdan sağ çıkardığı Baloğlu, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.

Hastaneye giderken Kur'an-ı Kerim okudu

Burdur Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi 23 Sokak 13 numaralı apartmanda Tefik Atraş'a ulaştı.

Buradaki 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, depremin 90. saatinde Atraş'ı enkazdan çıkarmayı başardı.

Bölgede görev yapan Burdur 112 Acil SağlıkHizmetleri ambulansına alınan Atraş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Atraş, ambulansla hastaneye giderken Kur'an-ı Kerim okudu.