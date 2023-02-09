Malatyalı depremzede Sonay Arpacı, bebeğini kucağına almasına saatler kala depreme yakalandı ve ailesiyle birlikte kendini dışarı attı.

Can havliyle sokağa çıkan Arpacı ailesi, 2 gün arabada yaşadı. Daha sonra Elazığ'a geçen aile, AFAD'ın yardım uçaklarıyla İstanbul'a geldi.

Muhammed Göktuğ, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini açtı.

Korku dolu anlarda hem eşi hem bebeği için endişelenen baba Faruk Arpacı da yaşadığı buruk sevinci TRT Haber'e anlattı.

"Hem sevinç hem üzüntü..."

Arpacı, "Çocuğumuzu kucağımıza aldık. Seviniyoruz, çok şükür eşim de zarar görmedi, çocuğumuz da sağ salim dünyaya geldi. Hem sevinç hem üzüntü hem burukluk" dedi.

3 buçuk kilo doğan Muhammed Göktuğ, deprem sonrası umutları yeşerten bebeklerden biri oldu.

Kamera: Caner Katırcı