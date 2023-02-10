Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Zonguldak'tan Hatay'a gelen Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı evin enkazında çalışmalarını sürüyor.

Pazarcık'taki ilk depremden 89 saat sonra enkazdan isimleri henüz öğrenilemeyen biri kız iki kardeş kurtarıldı.

Yaralı depremzedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.