Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den yeni tarifeli seferlerini duyurdu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlattı.
THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni tarifeli seferlerini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."
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