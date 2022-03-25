THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni tarifeli seferlerini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."