Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı yüzünden önceki gün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, tamamen ulaşıma açıldı.
İl genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle önceki gün tamamen ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda, Karayolları ekiplerince kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması başlatıldı.
Bu sırada Sahara mevkisine çığ düşen ve şehri Karadeniz'e bağlayan yol, çığla gelen karların ekiplerce temizlenmesi ve tipinin etkisini kaybetmesiyle dün otomobil ve hafif tonajlı araçların geçişine açıldı. Bu süreçte ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce sürdürülen çalışmalar sonrası ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilen yoldaki ulaşım normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı Ardahan Ulaşım
Son Haberler
- 15:08
- 15:13
- 14:59
- 14:50
- 14:46
Sıradaki Haber
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü ve 3 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz