Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Interpol tarafından aranan kişi Antalya'da yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Karıştığı birçok suçtan Interpol tarafından aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle Trabzon'da yakalandı.
Trabzon'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, farklı suçlara karışmış ve firarda olan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B.'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Antalya'da olduğu belirlenen S.B., kardeşine ait kimlikle yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.
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