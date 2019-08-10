Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın 4. ayında Kurban Bayramı ile birlikte operasyonlarının tekrar sınavdan geçtiğini dile getiren Aycı, şunları söyledi:

"Bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşımış olacağız. Bayram için gidenler ve gelenler olarak baktığımız zaman. Bir güzel haberi şu anda paylaşmak istiyorum. Yerde 24 uçağımız var. 12'si burada yerde, 12'si uçak üreticisinin fabrikasında bekliyor. Bu 24 uçağın bu yaz filomuzda uçması bekleniyordu.

Ancak Max'lerin bütün dünyada uçuş yasağı olmasıyla birlikte bu uçakları uçuramayıp 339 uçak içinde 24 uçak eksik operasyon yapıyoruz. Buna rağmen şu an burada dün itibarıyla yapmış olduğumuz 522 seferle gidiş seferiyle Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı 522 değil, 600'ün üzerinde sefer yaparak bir rekoru daha kırmış olacaktık."

Aycı, bugün de 515 uçuş gerçekleştireceklerini belirterek, "Çok iyi performans gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş durumdayız. İç hat lokal yolcuda 21 bin, ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi, dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, Atatürk Havalimanı'nda 22 bindi, geri kalanı da transit olmak üzere dün 98 bin, bugün 97 bin yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'ndaki rakamları geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA