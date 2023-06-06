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Türkiye
AA 06.06.2023 14:05

THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği anlaşması

Türk Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları arasında ortak uçuş anlaşması yapıldı. Anlaşmayla her iki taşıyıcının yolcularına Türkiye, Vietnam ve İstanbul bağlantılı diğer nokta uçuşlarında da alternatif sunulması sağlanacak.

THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği anlaşması

Vietnam Hava Yollarının Hanoi-Da Nang-Hanoi ile Ho Chi Minh-Da Nang-Ho Chi Minh seferleri "TK" kodu ile icra edilebilecek.

THY'nin İstanbul-Hanoi-İstanbul ile İstanbul-Ho Chi Minh-İstanbul seferleri de "VN" kodu ile gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, her iki bayrak taşıyıcı hava yolunun kod paylaşımı anlaşmasını imzalayıp sağlam işbirliklerini daha da pekiştirdiğini belirtti.

Böylece daha fazla misafirin bu iki eşsiz ve güzel ülkeyi ziyaret edebileceğini kaydeden Ekşi, "Ayrıca gelecek dönemde artan kapasite ve ürün çeşitliliğiyle bu anlaşma, iki hava yoluna da katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Vietnam Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Le Hong Ha da anlaşmanın yolculara daha fazla seçenek ve fayda sunduğunu belirterek, "Anlaşma, Vietnam Havayolları ve THY'nin uçuş ağı genişlemesine ve hizmet çeşitlendirmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu işbirliği, daha fazla yolcunun Vietnam ve Türkiye'yi ziyaret etmesini elverişli kılarak iki ülke arasındaki ekonomik, kültür ve turizm faaliyetlerini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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