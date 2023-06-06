Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.06.2023 13:42

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

Van Valisi Balcı, Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapacaklarını, 1100 dönümdeki rekreasyon çalışmasıyla kent sakinlerinin aileleriyle güzel zaman geçirebileceği mekanlar oluşturacaklarını söyledi.

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak
[Fotograf: AA]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ile Tuşba ilçeleri arasında yürütülen "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümde yürütülen rekreasyon çalışmalarını denetledi.

Görevlilerden bilgi alan ve çalışanlara kitap dağıtan Balcı, gazetecilere, 10 kilometresi tamamlanan sahil yolunu 16 kilometreye çıkararak Van-Erciş kara yoluna bağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sahil Yolu Projesi'nin Van için çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"1100 dönümlük alanda rekreasyon çalışması yürütüyoruz. Aynı zamanda Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapıyoruz. Van Gölü, sadece Van'a ait bir değer değil, Türkiye'ye hatta bütün insanlığa ait, atalarımızdan miras aldığımız, çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer. Projeyle Van Gölü'nden daha çok yararlanmış olacağız. Sahil yolunu yaptığımız 1100 dönüm rekreasyon alanını sonbaharda bitirmiş olacağız. Burası çok büyük bir kültürel ve turistik cazibe merkezi olacak. Alanda spor, sosyal donatı, çocuk oyun alanı, bisiklet yolları, yürüyüş alanları olacak. Aileler, doya doya Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanmış olacak."

Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

Sahil yolunun yanı sıra çevre yolunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Balcı, "Sahildeki yol, alternatif bir güzergah ama asıl hedefimiz Vanlıları ve çevre illerde yaşayan vatandaşları Van Gölü'nün güzelliği ve zenginliğiyle buluşturmak. Tarihi Van Kalesi, yanında bulunan Hüsrev Paşa Camisi ve diğer tarihi yapıların restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırma projemiz devam ediyor. Bunlar birleştiği zaman buranın turizm ve kültür anlamında büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Van Van Gölü
Sıradaki Haber
'Katil yosun'un yeni rotası Karadeniz olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez toplandı
15:14
İlk kez tek bir atom, X-ışınıyla gözlemlendi
15:13
Bakan Fidan: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
14:51
Depremzedelere yardım getirirken kaza geçirdi, 3 ay sonra gözlerini açtı
14:38
Ermenistan, Metsamor Nükleer Santrali'ne yeni güç ünitesi kurmayı planlıyor
14:33
Fransa'da marangozun tasarladığı 2 beygirlik ahşap otomobil 210 bin avroya satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'de
FOTO FOKUS
Samsun plajları çöplerle doldu
Samsun plajları çöplerle doldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ