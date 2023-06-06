Samsun plajları çöplerle doldu

Samsun'da günlerdir etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı. Şehrin birçok noktasında debisi yükselen akarsular, denize ağaç parçaları ve çöp taşıdı.

Yağışla birlikte hırçınlaşan Karadeniz'de dalgalar da akarsuların getirdiği çöpleri kıyıya attı. Ağaç parçalarının yanı sıra plastik, cam ve evsel atıklar kumsalda çevre kirliliği oluşturdu.

Adnan Menderes Bulvarı sahil yolunda yürüyüş yapan vatandaşlar ise sahilin çok kirli olduğunu ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, bir an önce bu kirliliğin temizlenmesi gerektiğini söyledi.