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Türkiye
İHA 06.06.2023 13:15

Samsun plajları çöplerle doldu

Samsun'da sel sularının getirdiği ağaç parçaları ve çöpler Atakum plajlarında kirliliğe yol açtı.

Samsun'da günlerdir etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı. Şehrin birçok noktasında debisi yükselen akarsular, denize ağaç parçaları ve çöp taşıdı.

Yağışla birlikte hırçınlaşan Karadeniz'de dalgalar da akarsuların getirdiği çöpleri kıyıya attı. Ağaç parçalarının yanı sıra plastik, cam ve evsel atıklar kumsalda çevre kirliliği oluşturdu.

Samsun plajları çöplerle doldu

Adnan Menderes Bulvarı sahil yolunda yürüyüş yapan vatandaşlar ise sahilin çok kirli olduğunu ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, bir an önce bu kirliliğin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

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Samsun plajları çöplerle doldu
Samsun plajları çöplerle doldu
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