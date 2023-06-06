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Türkiye
TRT Haber 06.06.2023 11:15

2 yaşındaki çocuğun yuttuğu oyuncak hastanelik etti

İstanbul'da mıknatıslı oyuncak topları yutan 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Çocuğun mide ve bağırsağını delen toplar ameliyatla çıkarıldı. Uzmanlar buna benzer oyuncaklardaki tehlikeye dikkati çekti.

Fatma Demir Turgut
Fatma Demir Turgut

2 buçuk yaşındaki Hamza, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü. Mıknatıslı oyuncak topları yuttuğu röntgen çekilince anlaşıldı.

Hamza ailesinin olmadığı bir anda mıknatıslı topları ardı ardına yuttu. Mıknatıslı toplar mide bağırsak bölgesinde bir araya geldi. Mıknatısın etkisiyle ve midesinde ve bağırsağında delinme ortaya çıktı.

Uzmanlar mıknatıslı küçük oyuncakların bu şekilde tehlike yarattığını ve evde bulunmaması gerektiğini belirtiyor.

Oyuncak yuttu, ölümden döndü

Dr. Ömer Faruk Azal, "Yabancı cisimlerde genelde bir tane yutulması çok ciddi bir sıkıntı oluşturmayabilir ama işte bu tür mıknatıs, birbirini tutan aletler olduğunda hayati tehlikeye kadar götürebilecek sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.

Hamza geçirdiği operasyonla sağlığına yeniden kavuştu. Kalkan ailesi ameliyatın başarılı geçmesiyle rahat bir nefes aldı.

Uzmanlar oyuncaklarla ilgili önemli bir uyarıda bulunuyor.

Kamera: Musa Toprak

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