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Türkiye
AA 06.06.2023 11:10

Elektriği kesilen köylere helikopterle jeneratör taşındı

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından elektrik kesintisi yaşanan köylere helikopterle jeneratör götürüldü.

Elektriği kesilen köylere helikopterle jeneratör taşındı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtış (YEDAŞ) ekipleri, Türk Hava Kurumuna ait helikopterle Çaybaşı köyünün Kepez ve Akkaya mahallelerine 7 jeneratör ulaştırdı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi de çalışmaları takip etti.

Bilgi, gazetecilere, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerini etkileyen sağanak ve sel nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Elektriği kesilen köylere helikopterle jeneratör taşındı

Tüm ekiplerinin sahada olduğunu ve çalışmalara aralıksız devam ettiklerini anlatan Bilgi, "Enerjisiz bölgelerin büyük kısmına enerji verilmiş olup, 28 köyü etkileyen enerji nakil hatlarında çalışmalar sürdürülmektedir. Bölgede yaşanan sel nedeniyle şebekede ciddi hasar meydana geldi. Ulaşımın olmadığı lokasyonlarda hasar tespit çalışmalarını dron ile sürdürüyoruz. Sele bağlı taşkınların yaşandığı dakikadan itibaren enerjisiz olan 82 köye YEDAŞ ekipleri tarafından hızlıca müdahaleler sağlanmış olup, kısa sürede 54 köye enerji verilmiştir." dedi.

Bilgi, solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürenler için Sinop'a 60 jeneratör gönderildiğini, bunların ihtiyaç duyulan köylere helikopterle sevkini sürdüreceklerini kaydetti.
 

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