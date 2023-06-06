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Türkiye
AA 06.06.2023 11:24

Çaldığı araçla kaza yaptı, başka bir aracı çalıp kazaya karışınca yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, çaldığı kamyonetle kaza yapan şüpheli, başka bir aracı çalıp yine kaza yaptıktan sonra gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Çaldığı araçla kaza yaptı, başka bir aracı çalıp kazaya karışınca yakalandı

İlçede gece saatlerinde park halindeki bir kamyonetin yanına gelen Metehan Z. (26), düz kontak yöntemiyle aracı çalıştırdı ancak 5-6 metre gittikten sonra kaza yaptı.

Kamyonetten inen Metehan Z, bir otomobilin içine girdi ancak çalıştıramayınca indi. Bu kez hafif ticari araca girip cep telefonu ve para çalan Metehan Z, panelvan minibüse yöneldi.

Kaçarken 3 araca da zarar verdi

Minibüsü yine düz kontak yaparak çalıştıran Metehan Z, 3 araca çarparak Çanakkale yönüne kaçtı.

Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarpan Metehan Z, araçtan inip kaçışını sürdürdü.

Araç sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda harekete geçen Lapseki Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çok sayıda kaydının olduğu belirlendi

Çarşı ve mahalle bekçilerince ikinci kazayı yaptığı yere 7 kilometre uzaklıkta yakalanan Metehan Z'nin, hırsızlık suçundan emniyette çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Çanakkale Trafik Kazası Hırsızlık
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