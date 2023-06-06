Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.06.2023 12:19

Ergene Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonda 5'i belediye personeli, 15'i iş insanı olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ergene Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne 'Akasya' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, zabıta müdürü Ayhan A. ile birlikte ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında olduğu 15 iş insanı olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, zabıta müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda, bazı belgelere ve dokümanlara el konuldu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, soruşturmanın devam etitğini, daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
2 yaşındaki çocuğun yuttuğu oyuncak hastanelik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Altun: Dezenformasyonla mücadelemiz devam edecek
13:25
Ukrayna Savaşı'nda İHA'ların rolü
13:33
Kırgızistan: İktidarı ele geçirmeyi planlayan bir grubun ayaklanma planı engellendi
13:35
'Katil yosun'un yeni rotası Karadeniz olabilir
13:26
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kurultayda aday olmayın
13:39
Kremlin: Kahovka barajına yapılan saldırı Ukrayna’nın sabotajı
Artvin'de 400 yıllık tarihi taş kemer köprü restore ediliyor
Artvin'de 400 yıllık tarihi taş kemer köprü restore ediliyor
FOTO FOKUS
Samsun plajları çöplerle doldu
Samsun plajları çöplerle doldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ