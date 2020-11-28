Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Testi pozitif çıkan minibüs şoförü yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da koronavirüs denetimi sırasında polis ekiplerine, test sonucunun pozitif olduğunu beyan eden minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi.
Yeşilyol Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Ataköy-Merkez hattında minibüsün şoförlüğü yapan Erdal E'nin sorgusunda, izleminin devam ettiğini tespit etti.
Minibüs şoförünün, Covid-19 testinin pozitif olduğunu söylediği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Salgın Denetim ekipleri, Erdal E'yi, karantina sürecini geçireceği Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna götürdü.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
İstanbul'da kurallar hiçe sayıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz