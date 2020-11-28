Eminönü, Taksim, Üsküdar... İstanbul'da sokaklar, meydanlar yine kalabalıktı. Artan vakalara ve kısıtlamalara rağmen tedbirler göz ardı edildi.

İstanbul'un yoğunluk haritasında kırmızıya boyandı ve uyarılar ardı ardına geldi.

Buna rağmen şehrin belli noktalarında yine yoğunluk yaşandı.

Vaka artışının yaşandığı şehirde vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala sokaklara akın etti. Şehrin birçok noktasında adeta insan seli vardı.

Yetkililer, tüm çağrılara rağmen vaka sayıları artarsa yeni tedbirlerin geleceği uyarısı yapıyor.

Haber: Rasih Turanoğlu, Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Hakan Demir, Orhan Mete