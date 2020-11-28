Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kurallar hiçe sayıldı
Tüm uyarılara ve önlemlere rağmen, İstanbul'un belli noktalarında bu hafta sonu da yoğunluk yaşandı.
Eminönü, Taksim, Üsküdar... İstanbul'da sokaklar, meydanlar yine kalabalıktı. Artan vakalara ve kısıtlamalara rağmen tedbirler göz ardı edildi.
İstanbul'un yoğunluk haritasında kırmızıya boyandı ve uyarılar ardı ardına geldi.
Buna rağmen şehrin belli noktalarında yine yoğunluk yaşandı.
Vaka artışının yaşandığı şehirde vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala sokaklara akın etti. Şehrin birçok noktasında adeta insan seli vardı.
Yetkililer, tüm çağrılara rağmen vaka sayıları artarsa yeni tedbirlerin geleceği uyarısı yapıyor.
Haber: Rasih Turanoğlu, Cem Şükrü Yıldız
Kamera: Hakan Demir, Orhan Mete
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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