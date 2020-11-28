İstanbul Valiliği, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında gramaj/fiyat/tarife dışı üretim ve satış yapıldığı yönündeki yoğun şikayetler nedeniyle kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 20-24-25-26 Kasım'da denetimler yaptı.

1571 fırın için tutanak düzenlendi

Denetimlerde 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat-gramaj tarifesine uymayan 1571 fırına, Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi.

Valilik, denetimlerin devam edeceğini belirtirken, vatandaşların Haksız Fiyat Artışı Bildirimi mobil uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden şikayet başvurusu yapabileceklerini hatırlattı.

