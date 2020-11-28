Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yavru köpeğe çarpan sürücü yoluna devam etti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da bir sürücü otomobiliyle yavru köpeğe çarptı. Durumu fark ederek aracı durduran sürücü, bir süre bekledikten sonra otomobilden inmeden yoluna devam etti.
Kocaali ilçesi Çukurköy'den Yeni Mahalle istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Gündoğdu mevkisinde yol ortasındaki yavru köpeğe çarptı.
Aracın altında kalan yavru köpek yaralandı. Durumu fark ederek aracı durduran sürücü, yaralı köpeğe yardım etmek yerine bir süre bekledikten sonra otomobilden inmeden yoluna devam etti.
Çevrede oturan bir kadın tarafından yoldan alınan yavru köpek, bölgedeki çiftlikte bulunan veteriner tarafından tedavi edildi.
Olayla ilgili Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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